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Dünya

Paris'ten Filistin'e destek: Yüzlerce öğrenci toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Sorbonne Üniversitesi yakınlarında toplanan yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, 'İsrail'in Gazze'deki soykırımını' durdurması çağrısında bulundu

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Paris'ten Filistin'e destek: Yüzlerce öğrenci toplandı
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Sorbonne Üniversitesi yakınlarında aynı ismi taşıyan meydanda akşam saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce son bulmasını talep etti.

Sivil toplum kuruluşlarından Revolution Permanente'un X sosyal medya platformundaki paylaşımlarına göre, üniversitenin önündeki gösteriye katılanlar, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını" durdurması çağrısında bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze'deki yüzler, sadece sayıdan ibaret değil" yazılı döviz taşıyan katılımcılar, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinli sivilleri anmak için mum yaktı.

Göstericiler, Gazze'de sivillerin hayatını kaybetmesini temsilen, yere uzanarak eylem yaptı. Eylemde, İsrail ordusunun saldırılarında ölen bazı Gazzelilerin isimleri okundu.

Fransa'da ayrıca dün üniversite öğrencileri, ülke genelinde Paris, Montpellier ve Rennes başta olmak üzere birçok kentte Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

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