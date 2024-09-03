Parkta oturan kızın kafasına şarapnel isabet etti! Annesi sinir krizi geçirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın Harkiv şehrine, Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucu büyük çaplı yıkım olduğunu ve çok sayıda da yangın çıktığını belirtti. Saldırıda sivil altyapı tesisleri, konutlar, bir postane, mağazalar, bir spor kompleksi, bir alışveriş merkezi ve arabalar isabet aldı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı hava saldırısında 14 yaşındaki bir kız çocuğu da parktaki bankta otururken saldırıların hedefi oldu.

Küçük kız, annesinin gözleri önünde şarapnelin isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Yaşanan vahşette kızın kafası saldırıda koptu, bankın çevresi kan gölüne döndü.

Olay yerindeki annesi ise "Daha 14 yaşındaydı." diye haykırarak korkunç ölüm karşısında sinir krizi geçirdi.