Dünya

Parlamento şekillendi: Komşuda yeni dönem başlıyor

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 52'nci dönem parlamentoda 5 parti ve koalisyonun temsil edileceğini duyurdu. 240 sandalyeli meclisin yeni dağılımı netleşti.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 20:58
Oy sayımının ardından resmi sonuçları açıklayan MSK, 240 sandalyeli mecliste 5 parti ve koalisyonun temsil edileceğini bildirdi.

Kayıtlı 6,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimde 14 siyasi parti ve 10 koalisyon yarıştı, 3 milyon 360 bin seçmen oy kullandı.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu 131 milletvekili çıkararak seçimi büyük farkla ilk sırada tamamladı. Bu da koalisyonun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu gösteriyor.

Mecliste, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 39, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) 37, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 21, Vızrajdane (Diriliş) partisi de 12 milletvekili ile temsil edilecek.

İzlenmesi gereken anayasal sürece göre Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın, yeni parlamentonun ilk oturum için toplanmasına ilişkin tarih belirleyip, meclisteki siyasi güçler ile yapacağı istişarelerin ardından en çok oy alan partiye hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.

