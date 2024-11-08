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Dünya

Parlamentoda kabul ettiler! İşgalci İsrail'e soğuk duş

İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 07:30 - Güncelleme:
Parlamentoda kabul ettiler! İşgalci İsrail'e soğuk duş
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Dail'de yapılan oturumda parlamentonun bir konuda duruşunu gösteren ancak yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan "Gazze'deki soykırım" önergesi görüşüldü.

Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'deki durumun endişe sebebi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Gazze'de ölü sayısının 43 bini aştığını kaydeden Martin, "İsrail'in Gazze'deki savaşı herhangi bir ahlak pusulasının ötesindedir. Tüm nüfusun toplu şekilde cezalandırılmasına ve Gazze'nin tamamen yıkılmasına şahit oluyoruz." dedi.

Martin, acil ateşkes çağrısını yinelerken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına değindi.

UNRWA'nın Filistinliler için oynadığı rolün korunması için uluslararası kuruluşlar ve benzer fikirdeki ülkelerle görüşme içinde olduklarını belirten Martin, "UNRWA, İsrail hükümetinin sistematik saldırılarıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının, ülkesinin Filistin'le dayanışmasını dünyaya göstermek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine yürütülen davaya da değinen Martin, "Daha önce de belirttiğimiz gibi hükümetimiz, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi kapsamında başlatılan davaya katılmayı planlıyor." diye konuştu.

Martin, katılma kararının titizce yapılmış hukuki analizler sonrasında alındığını anlatırken, bu kararın yıl sonuna kadar deklare edileceğini de söyledi.

Konuşmaların ardından Dail'de yapılan oylamada önerge kabul edildi. "Bağlayıcı olmayan önerge" adı verilen metin, parlamentonun bir konudaki duruşunu gösterirken yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Önerge, İrlanda hükümetini İsrail'le tüm askeri malzeme ticaretini durdurmaya, ikincil kullanım alanı olan malzemelerin satışını engellemeye, İrlanda havalimanları ve hava sahasını İsrail'e giden silahları taşıyan uçaklara kapatmaya ve İsrail'e seyahat, ticaret ve diplomatik yaptırımları uygulamaya çağırıyor.

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