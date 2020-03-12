star.com.tr 12 Mart 2020 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:02

İngiltere Parlamentosu'ndaki Avam Kamarası'ndaki bir oturumdan ilginç bir görüntü paylaşıldı. Görüntülerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklama yaparken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab peş peşe öksürüyor. Görüntüler, İngiliz hükümetinin ekonomiyi koronavirüs etkisinden korumak için 30 milyar sterlinlik (39 milyar dolar) bir paketi konuştuğu sırada kaydedildi.



İngiltere Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti. Koronavirüsüne karşı ekonomik tedbirlerin konuşulması sırasında öksürünce gözler, soluk görünen Dominic Raab'ın üzerine çevrildi.

Ulaştırma Dışişleri Bakanı Grant Shapps, devam eden küresel koronavirüs salgını konusundaki endişe nedeniyle bilinen en iyi yöntemlerin salon ve içeridekilere uygulanmasına rağmen, gözlerini Raab'ın üzerinden alamadı.

İngiltere'de teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı, Çarşamba gününden itibaren 456'ye yükseldi. Bu yüzden Raab'ın parlamentodaki görüntüleri, endişeli İngilizlerin korkularını daha da artıracağa benziyor.