Parlamentodaki konuşmaya tepki gösterdiler: Türkiye bize bedava ders veriyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in savunmaya 2036'ya kadar 25 milyar Euro harcayacaklarını duyurduğu Parlamento'daki konuşmasında Türkiye'den bahsetmemesi Yunan muhalefetini kızdırdı.

Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik konuların Miçotakis hükümeti tarafından gündeme getirilmediğini ileri süren Yunan muhalefeti, "Belki de Türkleri üzmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan için risk nedir?" sorusunu soran Yunan muhalefeti, "Türkiye mi Rusya mı? Başbakan Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı son silahlanma konuşmasında Rusya'ya değindi ancak Türkiye ile ilgili tek kelime etmedi" dedi.

Türkiye'nin küresel yatırımlarına, Türkiye Hava Yolları'nin (THY) dünyanın dört bir tarafına gerçekleştirdiği uçak seferlerine, bölgeye yönelik turizm faaliyetlerine atıfta bulunan Yunan muhalefeti Mavi Vatan'ı işaret etti.

Yumuşak siyasal güç denildiğinde akla ilk gelen ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi.

Yunan muhalefeti, "Bu konuda uzman olan Türkiye, bize bedava ders veriyor ama biz bunca yıldır öğrenemiyoruz. Peki tüm bunların Yunanistan'daki maliyeti ne kadar? Çok fazla! Bunlar, başka şeylerin yanı sıra, iç ve dış kamuoyunu, bundan sonra yaşanacaklara ve gelecekteki kayıplara, Sayın Miçotakis'in ulusal egemenliğimize vereceği zarara hazırlıyor. Ve bunlar kesinlikle yumuşak bir siyasi güç uygulaması ve Türk kültürel kuşatması teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.