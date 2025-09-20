İSTANBUL 25°C / 18°C
  • Parlamentodan haykırdı dünyada ses getirdi… İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze'de olanlar soykırımdır
Dünya

Parlamentodan haykırdı dünyada ses getirdi… İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze'de olanlar soykırımdır

İspanya Parlamentosu'nda bir Başbakan Petro Sanchez'ın çıkışıyla bir ilk yaşandı. Sanchez'ın “Gazze'de olanlar soykırımdır” çıkışı dünyada da yankı uyandırdı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 20:02
Parlamentodan haykırdı dünyada ses getirdi… İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze'de olanlar soykırımdır
Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Pedro Sanchez, İspanya'nın tarihin doğru tarafında yer aldığını vurguladı.

"GAZZE'DE OLAN SOYKIRIMDIR"

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Sanchez, Parlamento üyeleriyle birlikte bu ifadeyi tekrarlamalarını istedi.

Sanchez, "Gazze'de olan şey bir soykırımdır. Benimle birlikte tekrar edin: Bu bir soykırımdır" sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya hükümeti, 9 Eylül'de İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı alarak boykot ve yaptırım uygulamalarını güçlendirdi. La Vuelta bisiklet yarışı İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle iptal edildi.

Ünlü isimler Pedro Almodovar, Javier Bardem gibi sanatçılar İsrail karşıtı pozisyon aldı; RTVE, Eurovision'a katılmama kararıyla boykotu destekledi.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65 bin 208 kişi yaşamını yitirdi, 166 bin 271 kişi yaralandı ve enkaz altında hâlâ binlerce kişi bulunuyor.

