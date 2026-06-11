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Dünya

Parlamentoya sunuldu! Kanada'dan 16 yaş altı sosyal medya yasağı

Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak ve çevrim içi güvenliği denetlemek üzere yeni bir bağımsız düzenleyici kurum kurulmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Parlamentoya sunuldu! Kanada'dan 16 yaş altı sosyal medya yasağı
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Tasarıyı parlamentoya sunan Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, "Güvenli Sosyal Medya Yasası" isimli tasarının sosyal medya hizmetleri ve yapay zeka sohbet robotlarının, zarar oluşmadan önce önlem almasını amaçladığını kaydetti.

Miller, "Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa kapsamında yapay zeka sohbet robotları, zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesi ve kriz anlarında zararın önüne geçilmesiyle yükümlü olacak.

Ayrıca sosyal medya hizmetleri 16 yaşın altındakilere yasak olacak ancak gerekli çocuk güvenliği önlemlerini almaları durumunda bu yasaktan muaf tutulabilecekler.

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