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Dünya

Pasifik'te B-2 hareketliliği: 15 ton ve sığınak delici

ABD Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda B-2 hareketliliği yaşandığı iddia edildi. Guam Adası'na oradan da Diego Garcia Üssü'ne taşınacağı belirtilen B-2 gizli bombardımanların sığınak delici ve 15 tonluk bombaları taşıma kapasitesinde olduğu bilgisi verildi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Pasifik'te B-2 hareketliliği: 15 ton ve sığınak delici
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ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

SIĞINAK DELİCİ BOMBA İDDİASI

Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİNİN GÖLGESİNDE YENİ BİR HAMLE Mİ?

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

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