İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pasifik'te gerilim yükseliyor! ABD'den peş peşe operasyon: Ölüler var
Dünya

Pasifik'te gerilim yükseliyor! ABD'den peş peşe operasyon: Ölüler var

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir tekneye operasyon düzenlerken, 'Operasyon sırasında üç terörist öldürüldü' açıklaması yaptı. Saldırı, son iki gün içinde bölgede gerçekleştirilen ikinci askeri operasyon oldu.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Pasifik'te gerilim yükseliyor! ABD'den peş peşe operasyon: Ölüler var
ABONE OL

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında deniz operasyonlarını sürdürüyor. Dün Doğu Pasifik'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından, benzer bir operasyon aynı bölgede bir kez daha gerçekleştirildi.

ABD'DEN DOĞU PASİFİK'TE İKİNCİ OPERASYON

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, "30 Mayıs'ta, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatı doğrultusunda, Müşterek Görev Gücü Southern Spear (Güney Mızrağı), Belirlenmiş Terörist Örgütler tarafından işletilen bir tekneye ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi. İstihbarat, söz konusu teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladı. Bu operasyon sırasında 3 terörist öldürüldü. Hiçbir ABD askeri personeli zarar görmedi" denildi.

  • ABD ordusu
  • uyuşturucu kaçakçılığı
  • teröristler

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.