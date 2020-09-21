Pasifik'te gözdağı! ABD üssüne 'sanal bombardıman'

star.com.tr 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:26

Guam adası, Asya-Pasifik bölgesindeki herhangi bir çatışmada ABD'nin hızlıca karşılık verebileceği kritik bir askeri üs olarak değerlendiriliyor. Çin Hava Kuvvetlerinin bir Hollywood filminin fragmanı gibi ciddi, epik bir müzikle desteklenen, "H-6K savaş tanrısı saldırıya geçiyor!" ifadeleriyle paylaşılan iki dakika 15 saniyelik videosu, H-6 bombardıman uçaklarının bir çöl üssünden kalktığını gösteriyor.

Gerçek görüntüler kullanılarak kurgulanmış videoda Batı Çin'deki üslerden Pasifik'e uçan nükleer donanımlı H-6K uzun menzilli bombardıman uçakları, ABD'nin Pasifik adası Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne çarpıcı derecede benzerlik gösteren bir deniz üssünü bombalıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri video açıklama kısmında, “Anavatanın hava güvenliğinin savunucularıyız. Anavatan göklerinin güvenliğini her zaman savunacak güven ve yeteneğe sahibiz” ifadelerini kullandı.

Çin Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Hint-Pasifik Komutanlığı da henüz video ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bölgede tansiyonun giderek yükseldiği bilinirken, Tayvan Hava Kuvvetleri, Çin’e ait H-6 uçaklarının yakın zamanda Tayvan yakınlarında çok sayıda taciz uçuşu yaptığını belirtti.

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