Dünya

Pasifik'te misket dehşeti! Kim 'ölüm füzeleriyle' dünyayı tehdit etti

Kuzey Kore, dünyayı bir kez daha nükleer savaşın eşiğine getiren bir gövde gösterisine imza attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle ateşlenen 'Hwasongpho-11 Ka' tipi taktik balistik füzeler, bu kez misket bombası başlıklarıyla denendi. Tek bir füzeyle 7 hektarlık alanı (yaklaşık 10 futbol sahası) haritadan silecek bir tahrip gücüne ulaştığını iddia eden Pyongyang, Doğu Denizi'ni ateş çemberine çevirdi.

Kuzey Kore, ordunun muharebe hazırlık seviyesi ve saldırı kabiliyetlerini test etmek için misket bombası başlıklı taktik balistik füze fırlattığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, 6-8 Nisan tarihlerinde yürütülen silah testleri kapsamında, misket bombası başlığıyla donatılmış karadan karaya "Hwasongpho-11 Ka" taktik balistik füzesinin denendiği belirtildi.

Denemenin, misket mühimmatının etkisiyle ordunun muharebe hazırlık seviyesi ve saldırı kabiliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, füzenin, yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 6,5 ila 7 hektarlık alanı hedef alarak yok edebileceği iddia edildi.

Açıklamada, testler kapsamında, kısa menzilli mobil hava savunma füze sisteminin muharebe güvenilirliğinin de test edildiği kaydedildi.

Güney Kore ve Japonya, dün, Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

