Paşinyan: 2. Karabağ Savaşı sonrasında çok sayıda silah kayboldu

Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin resmi YouTube hesabında canlı yayımlanan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir yerde, örneğin ormanda gömülü silahın durduğu yerde toplum için tehdit oluşturmadığına ancak çıkarılıp kullanılması halinde tehlike yaratacağına işaret eden Paşinyan, söz konusu silahların bulunmasına yönelik talimat verdiğini ifade etti.

Paşinyan, ülkesinde ateşli silahlar kullanılarak işlenen ağır suçların oranında artış olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"44 günlük savaşın ardından çok sayıda silah kayboldu, bu konuyu defalarca tartıştık. Bu konu Güvenlik Konseyi'nde de tartışıldı. İçişleri Bakanı'na yasa dışı silah ve mühimmat aramayla ilgili metodolojilerimizi gözden geçirmemiz yönünde talimat verdim. Çünkü üzerinde çalıştığımız metodolojiler yeni meydan okumalara uygun değil. Yeni yöntemlerin kullanılmasıyla şimdiden bazı çok büyük olmayan sonuçlar elde ettik. Bu yöntemle yasa dışı silah ve mühimmat tespit edebiliyoruz. "

Başbakan Paşinyan, ülkede yasal silah sayısının da arttığını belirterek, yasal silahlarla işlenen ağır suçların oranının tespit edilerek silah edinme imkanlarının artırılıp artırılmamasına karar verilmesi gerektiğini belirtti.

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Paşinyan, toplantıda, ülkesinde her işin çok yavaş yürüdüğünü, hükümetin de aynı şekilde çok yavaş hareket ettiğini, yavaş düşündüğünü ve yavaş kararlar aldığını belirtti.

Ülkesinde sadece araç kullanırken ve yemek yerken hızlı davranıldığını, her ikisinin de toplum ve insan sağlığı için zararlı olduğunu kaydeden Paşinyan, "Durumu analiz etme ve anlama yeteneğimiz de yavaş, durumlara tepki verme zihniyetimiz de yavaş. Hızlanmak gerekli, hız profesyonelliğin bir parçasıdır çünkü çok iyi bir kurtarıcı olabilir. Her şeyi çok iyi bilebilirsiniz ama o 'anahtarı' açma hızı insanların hayatıyla ilgilidir. Ambulans servisimiz bile yavaş." dedi.

Paşinyan, hayatta geri kalınmasının sebebinin "yavaşlık" olduğunu belirtti.