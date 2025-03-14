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Dünya

Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasıyla ilgili Putin'e bilgi verdi

Kremlin Sarayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile uzlaştıkları barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini duyurdu.

AA14 Mart 2025 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasıyla ilgili Putin'e bilgi verdi
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Ermenistan tarafının isteği üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması metni üzerinde çalışmaların tamamlandığını, Erivan'ın bu anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Putin de Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve gelişimin sağlanması bağlamında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduklarını, her iki ülkenin de Rusya'nın desteğinden yararlanabileceğini dile getirdi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Paşinyan, Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde başkent Moskova'da düzenlenecek törene katılma teklifini kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

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