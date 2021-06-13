İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan, Azerbaycan'a mayın tarlalarına ait haritaların küçük bir kısmını verdiklerini söyledi
Dünya

Paşinyan, Azerbaycan'a mayın tarlalarına ait haritaların küçük bir kısmını verdiklerini söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan yönetimine mayın tarlalarına ilişkin haritaların hepsini vermediklerini belirterek, 'Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı.' dedi.

AA13 Haziran 2021 Pazar 12:38 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 12:39
ABONE OL

Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edilmesini Yegvard şehrinde düzenlediği mitingde değerlendirdi.

Ermenistan'da muhalefetin, Azerbaycan yönetimine tüm mayın tarlalarına ait haritaları verdiğine yönelik kendisine eleştirilerde bulunduğunu anlatan Paşinyan, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı." ifadesini kullandı.

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan'ın veya Azerbaycan'ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.