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Dünya

Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması için çabaları yoğunlaştıracağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanması için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması için çabaları yoğunlaştıracağız
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Ermenistan Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti. Azerbaycan ile devam eden barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Paşinyan, "Taraflar arasında bir barış anlaşmasının olmamasının sebebi karşılıklı güven eksikliğidir. Bazı açıklama ve eylemlerde Azerbaycan'ın agresif tutumunu görüyoruz. Bunun barış anlaşmasının metne dökülmesinde olumsuz etkileri var" dedi.

Barış anlaşması konusunda açıklığa kavuşturulması gereken konular olduğunu belirten Paşinyan, "Her önerinin ve maddenin farklı yorumlanmaması için bir mekanizmanın formüle edilmesi gerekir. Diğer husus ise anlaşmanın imzalanmasının ardından gerilimi tırmandırmanın önüne geçmek için güvenlik garantileri oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Hükümetimiz ve ben bu sorunların üstesinden gelmeye yönelik siyasi ve diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAVUNMA BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMASININ AZERBAYCAN İLE İLGİSİ YOK"

Ermenistan'ın 2024 savunma bütçesindeki yüzde 7'lik artışın komşu ülkelere ve Azerbaycan'a yönelik olmadığını söyleyen Paşinyan, "Bu savaşa değil barışa hazırlıktır. Çünkü vatandaşların güvenlik duygusu barış ve istikrarın en önemli garantisidir. Eminim ki tüm komşu devletlerimiz kimseye saldırmayacağımız konusunda ikna olmuşlardır. Bu bağlamda silahlı kuvvetlerimizin reformu ve başarıları konusunda ifade edilen düşünceleri samimi bulmuyorum" dedi.

Paşinyan, Ermenistan ordusu için 2024 savunma bütçesinin 1.4 milyar doların üzerinde olacağını açıklarken, aynı zamanda ordunun geliştirilmesi için yeni silah tedarikçileri ve güvenlik ortakları bulmayı amaçladıklarını söyledi.

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