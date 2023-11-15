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Dünya

Paşinyan: Başka ortaklar arıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ülkesinin güvenlik sorunlarına gerekli duyarlılığı göstermediğini belirterek, 'Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz.' dedi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
Paşinyan: Başka ortaklar arıyoruz
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Ermenistan Parlamentosunda konuşan Paşinyan, KGAÖ zirvelerine katılmama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KGAÖ'nün, Ermenistan'ın güvenliğine yönelik sorumluklarını yerine getirmediğini anlatan Paşinyan, "Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Toplumumuz neden her seferinde KGAÖ'ye gidip aynı şeyleri tekrar ettiğimizi, cevap alamadan döndüğümüzü anlamıyor. Sonra yine gidiyoruz ve hiçbir cevap alamadan tekrar geri dönüyoruz." diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan'ın görüşmeleri reddetmediğini ancak "belirli gerekçelerden" ötürü KGAÖ etkinliklerine katılmama kararı aldığını söyledi.

Ermenistan'ın artık güvenlik alanında yeni ortaklar arayışına girdiğini belirten Paşinyan, "Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz. Bu bizim politikamız. Stratejik olarak, KGAÖ'den çıkma kararı almadığımız için politikamızda bir değişiklikle ilgili duyurumuz da olmayacak." dedi.

Ermenistan Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Paşinyan'ın 23 Kasım'da Belarus'ta düzenlenecek KGAÖ zirvesine katılamayacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu karardan ötürü "üzüntü" duyduklarını söylemişti.

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