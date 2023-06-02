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Dünya

Paşinyan Ankara'ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılacağı açıklandı.

2 Haziran 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Paşinyan Ankara'ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
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Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da yarın Meclis'te yemin edecek.

Törende dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacak..

PAŞİNYAN DA GELİYOR

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisi'ne dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

20'YE YAKIN ÜLKEDEN LİDER KATILACAK

Öte yandan törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

  • Nikol Paşinyan
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • yemin töreni

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