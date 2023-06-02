Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da yarın Meclis'te yemin edecek.

Törende dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacak..

PAŞİNYAN DA GELİYOR



Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisi'ne dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

20'YE YAKIN ÜLKEDEN LİDER KATILACAK



Öte yandan törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.