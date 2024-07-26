Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret etti

Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti.

Halen kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat 2023'te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.