İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,968
  • EURO
    35,865
  • ALTIN
    2527.68
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret etti
Dünya

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret etti
ABONE OL

Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti.

Halen kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat 2023'te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.