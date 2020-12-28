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Dünya

Paşinyan hala şoktan çıkamadı! ''Yenilginin sebepleri araştırılmalı''

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ'daki yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

IHA28 Aralık 2020 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:40
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Karabağ’da, Azerbaycan’a karşı savaşın kaybedilmesinde doğrudan payı olduğu düşünülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin istifa baskısına karşı erken seçim çağrısı yaptı. Ermenistan Devlet Televizyonu muhabiri Petros Ghazaryan’ın sorularını cevaplayan Paşinyan, Dağlık Karabağ’da yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, “Savaş durumları ile ilgili geniş bir araştırmanın yanı sıra yenilginin sebepleri araştırılmalı” dedi.

Muhalefete önceki gün erken seçim çağrısı yapan Paşinyan bu kez seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence vererek, “Kesinlikle hileli bir seçime gidilmeyecek. Eğer muhalefetin şüpheleri varsa seçim yasası ile ilgili değişiklikleri tartışalım. En uygun koşulları oluşturalım” ifadelerini kullandı.

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