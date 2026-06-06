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Dünya

Paşinyan hedefini açıkladı: Seçimi kazanırsam onlara diz çöktüreceğim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinin kazanması halinde ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesine özellikle önem vereceğini söyledi. Casusluk şebekelerine diz çöktürülmesi gerektiğini belirten Paşinyan, Ermenistan'da 'sivil ve yargı mafyalarının var olduğunu kaydetti.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 06:24 - Güncelleme:
Paşinyan hedefini açıkladı: Seçimi kazanırsam onlara diz çöktüreceğim
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Paşinyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda, hafta sonu düzenlenecek seçim öncesi son mitingine çıktı.

Devletin sahibinin halk olduğunu ve devleti halkın yönetmesi gerektiğini dile getiren Paşinyan, seçimde elde edilecek sonuçla Ermeni halkını "satın alabileceklerine inanan ve bu halka iftira atan casusluk şebekelerine diz çöktürülmesi" gerektiğini belirtti.

Paşinyan, Ermenistan'da "sivil ve yargı mafyalarının var olduğunu" ileri sürerek, şunları kaydetti:

"(Ermenistan'da) Bağımsız bir yargının varlığını önemli buluyorum ancak ne yazık ki Ermenistan'ın adaleti halka görünür ve anlaşılır kılmada henüz başarılı olamadığı aşikar. Bu sorun neden bugüne kadar çözülmedi? Açıkça söyleyeyim ki bunun en önemli nedenlerinden biri, Ermenistan halkı tarafından kabul edilmemiş olan ve sıradan sivil ve yargı mafyalarını her türlü şekilde koruyan anayasadır."

Anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu ve kazanması halinde seçim sonrası ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesine özellikle önem vereceğini vurgulayan Paşinyan, vatandaşlarına sandığa giderek "Ermenistan Cumhuriyeti, bağımsızlığı ve özgürlüğü için ayağa kalkmaya" davet etti.

Miting, Paşinyan tarafından kurulan "Varchaband" müzik grubunun performansı ve dron gösterisiyle sona erdi.

- SEÇİM, MECLİS VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Böylelikle Paşinyan, 7 Haziran'da düzenlenecek seçim için sürdürdüğü kampanya dönemini sonlandırdı.

Ermenistan parlamentosunda halihazırda Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 69 sandalye ile temsil ediliyor.

101 sandalyeli mecliste hükümetin kurulması için en az 51 koltuk bulunması gerekiyor.

Paşinyan'ın ülkeyi olası anayasa değişikliği için referanduma götürmesi içinse mecliste en az üçte iki çoğunluğa ulaşması gerekecek.

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