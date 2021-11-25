Paşinyan kendiyle çelişti! Türkiye ve Azerbaycan'la 'koridor' pazarlığı!

25 Kasım 2021 Perşembe 08:53 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:01

Karabağ'da yenilgiye uğradıktan sonra işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan bir yandan Türk dünyasıyla barışa hazır olduklarını ifade ederken diğer yandan çelişkili açıklamalar yapıyor.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan,"Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var" dedi. Karabağ savaşı sonrası yapılan ateşkes görüşmelerinde yer alan Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak bir koridorun açılmasını müzakere dahi etmeyeceklerini belirten Paşinyan, "Koridor yerine Güney Kafkasya'da ulaşım yollarının açılmasını müzakere etmek istiyoruz" dedi.

Paşinyan, önceki gün Türkiye ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduklarını da söylemişti.

SOÇİ'DE 3'LÜ ZİRVE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan'ın 26 Kasım'da Soçi'de bir araya geleceği açıklandı. Açıklamada, "Karabağ anlaşmalarının istişare edilmesi ve barışın tesisi için atılacak adımlar görüşülecek" denildi. Aliyev ve Paşinyan'ın 15 Aralık'ta da Brüksel'de bir araya gelecekleri açıklanmıştı.