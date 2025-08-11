İSTANBUL 32°C / 22°C
Dünya

Erivan'dan iddiaya cevap: Paşinyan konuyu gündeme getirdi

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, 'Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Washinton'daki görüşmede Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığı' iddialarına tepki gösterdi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:43
Erivan'dan iddiaya cevap: Paşinyan konuyu gündeme getirdi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşisyan geçtiğimiz hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti.

Ermeni basını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerde "Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığını" iddia etti.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan da söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İddialara tepki gösteren Baghdasaryan, Paşinyan'ın inisiyatifiyle Trump ile yaptığı görüşmede Ermeni esirlerin konusu gündeme getirdiğini vurguladı. Ayrıca, farklı formatlardaki görüşmelere katılan Ermenistan yetkilileri de Ermenistan Başbakanı'nın bu konuyu gündeme getirdiğini ve bu konuda çözümler aradığını bildirdi.

