İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6535
  • EURO
    9,3667
  • ALTIN
    462.538
  • BIST100
    1384.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan neye uğradığını şaşırdı! Bir darbe daha
Dünya

Paşinyan neye uğradığını şaşırdı! Bir darbe daha

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir günde iki şok birden yaşadı. Önce papaz kiliseden kovdu ardından halk yolunu kesti.

22 Aralık 2020 Salı 07:23 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 07:33
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Paşinyan darbe üstüne darbe yedi. Önce kiliseden kovulan Paşinyan, Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesini ziyaret etmek isterken bölge halkı tarafından yolu kesildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

PAPAZ PAŞİNYAN’IN ELİNİ SIKMADI

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan’a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.