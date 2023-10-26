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Dünya

Paşinyan, Putin ile köprüleri attı: Artık gerek yok

Rusya-Ermenistan gerilimi yeni bir boyut atladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki Rus varlığının avantaj sağlamadığını söyledi. Paşinyan, Ermenistan'da artık bir Rus üssü bulunmasına gerek olmadığını belirterek alternatif ülkeler aradıklarını ifade etti.

26 Ekim 2023 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Paşinyan, Putin ile köprüleri attı: Artık gerek yok
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde artık bir Rus üssü bulunmasına gerek olmadığını belirterek, Moskova'ya alternatif ülkelerle ilişkiler geliştireceklerini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda ülkesinin Rusya ile ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmak istediklerini ifade eden Paşinyan, "Ermenistan sınırları içinde bir Rus askeri üssü bulunmaya devam etmesinin bir avantajı yok" dedi.

Azerbaycan'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği operasyonla Karabağ'daki topraklarını geri aldığına dikkat çeken Ermenistan lideri, "Bu olaylar güvenlik anlamında ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz gerektiğini bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu, Ermenistan topraklarında 2 garnizon ve bir hava üssüne sahip. 2020'de Azerbaycan'ın galibiyetiyle sonuçlanan 2'nci Karabağ savaşından beri Rusya ile Ermenistan arasında ilişkiler zayıflıyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya sık sık Ermenistan'ı "dostça davranmamakla" suçladı. Son olarak Ermenistan ordusu, Amerikan askerleri ile ortak tatbikat da düzenlemişti.

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