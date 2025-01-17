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Dünya

Paşinyan, Putin'e hesap verdi! Kremlin'den ilk açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda izah verdi. Kremlin Sarayı, Paşinyan'ın Putin'e izahı hakkında açıklama yaptı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Paşinyan, Putin'e hesap verdi! Kremlin'den ilk açıklama
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Kremlin Sarayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler bağlamında attıkları adımları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda izah ettiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Ermenistan tarafının isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Aralık 2024'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından özellikle enerji alanında entegrasyon işbirliğinin derinleştirilmesiyle ilgili güncel konular ele alındı, Ermenistan ekonomisi dahil üye ülkeler için AEB kapsamındaki ortak çalışmaların getirdiği faydalara işaret edildi.

Paşinyan, Ermenistan'ın AB ile ilişkiler bağlamında attığı adımları Putin'e izah etti. Putin, bu konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını 9 Ocak'ta onaylamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın AEB'ye üye olduğunu belirterek "Aynı anda iki farklı kuruluşa üye olmak mümkün değil." ifadesini kullanmıştı.

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