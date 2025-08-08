ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu ortak deklarasyonun bölge için önemli bir barış fırsatı olduğunu dile getiren Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

TRUMP: İKİ TARAF DA SAVAŞI BİTİRMEYE KARAR VERDİ

Trump açıklamalarında şunları söyledi:

Tarihi barış zirvesinde bir araya geldik. Bu iki vizyoner insana teşekkür etmek isterim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile çok önemli bir imza törenini gerçekleştiriyoruz.

35 yıldan fazladır Azerbaycan ve Ermenistan savaş içerisindeydi. Bölgede çok fazla ülke barış için denedi fakat başarısız oldu. Şuan biz yıllar süren bu gerilimi sona erdireceğiz ve barış anlaşması imzalanacak. Bölgede iki ülkede sınırlarını gözetecek. Azerbaycan ve Ermenistan tamamen savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

ALİYEV: TARİHİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Tarihi bir sayfa açıyoruz. Bölgesel stratejik ortaklarımız genişliyor. Sayın Trump'a vizyonu için müteşekkiriz.

Kafkasya'da kanın dökülmediği ve çatışmanın olmadığı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

ABD Başkanı, Azerbaycan'a 33 yıldır uygulanan ambargoları kaldırdı. Azerbaycan halkı bugünü unutmayacaktır.

PAŞİNYAN: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldı.