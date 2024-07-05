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Dünya

Paşinyan: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mevcut anayasanın toplumda birlikte yaşama kuralları konusundaki anlayış ve mutabakatı ifade etmediğini belirterek, yeni bir anayasaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Paşinyan: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, "Ermenistan Anayasa Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokratik ülkelerin, anayasalarını halk oylamasıyla kabul ettiğini hatırlatan Paşinyan, Ermenistan'da da anayasanın yapıcısının Ermeni halkı olduğunu kaydetti.

Paşinyan, halkın, anayasaya "lehte" veya "aleyhte" oy vererek devlet olmanın sorumluluğunu üstlendiğine işaret ederek, söz konusu metinle devletin nasıl olması ve yönetilmesi gerektiğine, toplumdaki kişiler arasındaki ilişkiler düzenine karar verdiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı, egemenliğin ülkedeki yaşam kurallarını belirlemek olduğuna, bu bağlamda 2018'deki "Kadife Devrim" sonrasında toplumda derin bir sosyo-psikolojik çatışmanın ortaya çıktığına dikkati çekti.

Halkın, halihazırdaki anayasanın toplumda birlikte yaşama kuralları konusundaki anlayış ve mutabakatını ifade ettiğini düşünmediğini belirten Paşinyan, vatandaşların mevcut metnin dönemin yönetici elitleri tarafından oluşturulduğunun ve topluma dikte edildiğine inandığının altını çizdi.

Paşinyan, şunları kaydetti:

"Bunun ülkemiz için temel bir sorun olduğuna ve ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum ve şu anda yeni metinden çok, onun oluşturulması ve benimsenmesi için yeni bir yöntemden bahsediyorum. Halkın bizzat oluşturacağını ve kabul edeceğini düşüneceği, kendi kurduğu devlet ile bu devletteki insanlar, vatandaşlar arasındaki ilişkilere dair yazılanın öz fikri olduğunu benimseyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacımız var."

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