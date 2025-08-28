İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0486
  • EURO
    48,0489
  • ALTIN
    4491.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan: Zamanı geldiğinde tercihimizi yapacağız
Dünya

Paşinyan: Zamanı geldiğinde tercihimizi yapacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Avrupa Birliği ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında zamanı geldiğinde bir tercih yapacağını açıkladı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Paşinyan: Zamanı geldiğinde tercihimizi yapacağız
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin zamanı geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında tercih yapacağını söyledi.

Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye üye olma kararı aldıktan sonra AEB'den çıkacakları hususundaki tartışmaların uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Nikol Paşinyan, "Aynı anda hem AB hem de AEB üyeliğinin mümkün olmadığını biliyoruz. Nihai seçim zamanı geldiğinde Ermenistan, AB ile AEB arasında tercih yapacaktır." dedi.

Her türlü senaryoyu gözden geçirdiklerini bildiren Paşinyan, alacakları kararın halkın iradesi, mevcut koşullar, yürütecekleri müzakereler, yapacakları analizler ve ortaya çıkacak alternatiflerle doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

"NETANYAHU'NUN 'SOYKIRIM' AÇIKLAMASININ ERMENİSTAN'IN ÇIKARLARIYLA İLGİSİ YOK"

Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir podcast programında, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirilmesine ilişkin soruyu, "Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar." şeklinde yanıtladı.

Netanyahu'nun açıklamasını "pazarlık kozu" olarak nitelendiren Paşinyan, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.