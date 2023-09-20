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Dünya

Paşinyan'a soğuk duş! Rusya kararını verdi: Bakalım nasıl bir kader bekliyor

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Rusya'ya sığınmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın hayalleri suya düştü. Rusya, Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in dikkat çeken paylaşımı 'köprüleri yıktı' şeklinde yorumlandı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Paşinyan'a soğuk duş! Rusya kararını verdi: Bakalım nasıl bir kader bekliyor
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Sürekli Batı'ya yüzünü dönen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Rusya'dan soğuk duş etkisi oluşturacak bir çıkış geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, "Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor." dedi.

RUSYA'DAN PAŞİNYAN'A SOĞUK DUŞ

İkinci Karabağ savaşında aldığı yenilgi sonrası rahat durmayan Ermenistan, bölgede provokasyonlarını sürdürünce Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Geçtiğimiz günlerde ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını 'stratejik hata' olarak nitelendiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rusya'ya adeta müdahale etme çağrısında bulundu ve bu durum şaşkınlığa neden oldu. Son olarak ABD ile bölgede tatbikat yaparak Rusya ile köprüleri atan Ermenistan'ın Moskova'ya çağrı yapması 'U' dönüşü ve Erivan'daki panik havasının en açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi. Medvedev, Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı hedef aldı ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

MEDVEDEV KÖPRÜLERİ YIKTI

Medvedev Telegram üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun. Ben de gerekeni söyledim: Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız. Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi. Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor..."

  • Rusya-Paşinyan Destek Yok
  • Operasyon Sinyali
  • Medvedev Paylaşımı

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