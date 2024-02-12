İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7039
  • EURO
    33,1225
  • ALTIN
    1996.85
  • BIST100
    9125.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Yakınlaşmaya hazırız
Dünya

Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Yakınlaşmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile imzaladıkları Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ilişkileri derinleştirdiklerini belirterek, Ermenistan'ın AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Yakınlaşmaya hazırız
ABONE OL

Başbakan Paşinyan, "The Telegraph" gazetesi muhabiri Roland Oliphant'a verdiği ve Facebook sayfasından yayımladığı röportajında, gündeme dair soruları yanıtladı.

Muhabirin, Ermenistan'ın gelecekte NATO üyeliğini düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Paşinyan, ülkesinin Rusya ile güvenlik alanında işbirliğini reddetmediğini ancak savunma alanında yönelimlerini çeşitlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Paşinyan, ülkesinin güvenlik alanında bazı ülkelerle işbirliği görüşmeleri yaptığını belirterek, "ABD, Fransa, Hindistan ya da AB ile güvenlik ilişkilerimiz doğal olarak Rusya'ya karşı değil ancak geçmişte sahip olduğumuz güvenlik ilişkileri güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamıyor." dedi.

Başbakan Paşinyan, ülkesinde NATO'ya üyelik konusunun ve tartışmasının gündemde olmadığını, mevcut "Bireysel Ortaklık Eylem Planı"nın üyeliği içermeyen yeni ortaklık formatına dönüştürülmesine dair çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Paşinyan, şu anda yasal olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede Ermenistan'ın çıkarlarına uygun olup olmadığı konusunda tartışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, son dönemde en önemli konunun Gürcistan'ın AB'ye aday ülke statüsü kazanması olduğuna, göreve gelmesinden önce ülkesinin Birlik ile Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzaladığına, anlaşmanın uygulama safhası kapsamında ilişkileri derinleştirdiklerine dikkati çekerek, "Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır." ifadesini kullandı.

Paşinyan, muhabirin 1 Şubat'tan itibaren Roma Statüsü'nü kabul ettikleri ve resmen üye oldukları Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yakalama kararının, Putin'in Erivan'a gelmesi halinde uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, UCM üyeliğinin Ermenistan'ın güvenlik seviyesinin yükseltilmesi maksadıyla alınan karar olduğunu, söz konusu yakalama kararının yasal çerçevede Ermenistan mahkemeleri tarafından ele alınması gerektiğini, kendisinin bu konuda yetkisinin bulunmadığını ve görevdeki devlet başkanlarının statüleri gereği dokunulmazlıkları olduğu konusunda hukukçu görüşleri bulunduğunu belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.