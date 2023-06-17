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Dünya

Paşinyan'dan ''Ağrı Dağı'' eleştirisi: Bizimle ne ilgisi var?

Devlet armasında Ağrı Dağı'nın yer almasını eleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Armaya bakınca benim aklıma şu soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var? Bu bizi yok edin anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
Paşinyan'dan ''Ağrı Dağı'' eleştirisi: Bizimle ne ilgisi var?
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile girdiği diyalogda devlet sembollerine ilişkin eleştiriler getirdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Paşinyan, "Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var?" ifadesini kullandı.

"BİZİ YOK EDİN MANASINA GELİYOR"

Paşinyan, devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu söyledi.

Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısına sebep olacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor." dedi.

1991 yılında yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını kaydeden Paşinyan, ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu vurgulayarak, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.

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