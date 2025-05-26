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Dünya

Paşinyan'dan Azerbaycan hamlesi: Anlaşma reddedilirse anayasa değişecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmaması halinde, anayasal değişiklik sürecini bizzat başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Paşinyan'dan Azerbaycan hamlesi: Anlaşma reddedilirse anayasa değişecek
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Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Erivan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk." dedi.

"TOPLUMUMUZU BU DEĞİŞİKLİKLERE İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Paşinyan, "Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesinin barış anlaşmasını ülke Anayasası'na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

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