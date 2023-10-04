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Dünya

Paşinyan'dan Ermenilere istifa tehdidi: Daha kötü sonuçları olur

Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor. Halkın aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istediği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak Paşinyan bunun daha kötü sonuçlar doğuracağını savundu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Paşinyan'dan Ermenilere istifa tehdidi: Daha kötü sonuçları olur
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Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti.

Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İSTİFA EDERİM AMA SONUÇLARI KÖTÜ OLUR"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu cevaplarken şunları söyledi:

"Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam."

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.

Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

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