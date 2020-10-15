15 Ekim 2020 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:25

Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratmaya devam ediyor.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı.

Paşinyan, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.

"ÇATIŞMALARDA ÇOK FAZLA KAYIPLAR OLDU"

Paşinyan ayrıca çatışmalarda çok fazla kayıplarının olduğunu itiraf etti.

Paşinyan, işgal ettikleri Karabağ'daki çatışmalara ilişkin şunları söyledi: Bu bir çaresizlik açıklaması değil. Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü halkımıza doğru bilgileri vermek istiyorum.