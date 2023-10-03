Paşinyan'dan ''Rusya'' itirafı: Stratejik bir hata yaptık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle istese bile Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'yı Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a karşı ülkesinin güvenliğini koruyamamakla suçladı. Paşinyan, güvenlik açısından yalnızca Rusya'ya bağlı olma politikasının stratejik bir hata olduğunu söyledi.

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dâhil olmak üzere yüzde 99,999 oranında Rusya'ya bağlıydı." dedi.

Euronews'te yer alan habere göre, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın kendisinin de silah, cephane ve mühimmata ihtiyacı olduğunu ve bu durumda Moskova'nın istese bile Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağının anlaşılabilir olduğunu belirten Paşinyan "Bu örnek bize güvenlik konularında tek bir ortağa bağımlı olmanın stratejik bir hata olduğunu göstermeli." dedi.

Rusya'nın ülkesini yeterince Rus yanlısı olarak görmediğini öne süren Paşinyan, bu nedenle Erivan'ın güvenlik düzenlemelerini çeşitlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Paşinyan bu sözlerle, Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına açık bir gönderme yaptı.

Paşinyan ayrıca, Rusya'nın geniş anlamda Güney Kafkasya bölgesindeki rolünü azaltma sürecinde olduğuna inandığını da kaydetti.

MOSKOVA'DAN HENÜZ YORUM GELMEDİ

Paşinyan'ın sözleri, "Rusya'nın çıkarlarını korumada yetersiz kaldığına dair ülke içindeki küskünlüğü" ortaya koydu.

Daha önce bu tür eleştiriler karşısında eylemlerini savunan ve Ukrayna yüzünden dış politikasında öncelikleri azalttığına dair fikirleri reddeden Moskova'dan henüz bir yorum gelmedi.