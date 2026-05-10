Dünya

Paşinyan'dan tarihi itiraf: ''Karabağ bizim değildi, ölümcül bir hataydı''

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ hareketinin 'ölümcül bir hata' olduğunu söyleyerek 'Onu bizim yapan neydi? Orada yaşadık ama temelde bizim değildi' ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın 2023'te Dağlık Karabağ'daki işgale son verdiği operasyonun ardından gelen bu açıklama, Ermenistan siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

10 Mayıs 2026 Pazar 21:43
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ meselesine ilişkin bugüne kadarki en çarpıcı açıklamayı yaptı. Paşinyan, Karabağ hareketini "ölümcül hata" olarak nitelendirirken bölgenin Ermenistan'a ait olmadığını açıkça dile getirdi. Bu sözler, Azerbaycan'ın 2023'teki operasyonuyla Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmesinin ardından Ermenistan'da yeni bir tartışma dalgası başlattı.

PAŞİNYAN'DAN "ÖLÜMCÜL HATA" İTİRAFI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Onu bizim yapan şey neydi? Orada yaşadık, temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Paşinyan, Karabağ'ın "Ermenistan olmadığını" söyledi. Paşinyan, Karabağ'ın Ermenistan ile birleşme hareketine ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor" dedi.

"ONU BİZİM YAPAN NEYDİ?" SORUSU VE YANITI

Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalinin sonlandırılmasının ardından ülkesinin toprak kaybettiğine yönelik açıklamaları değerlendiren Paşinyan, "Onu bizim yapan şey neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 2018'de iktidara gelmiş ancak 2020'de 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı büyük kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Azerbaycan, daha sonra 2023 yılında düzenlediği operasyon ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline son vermişti.

