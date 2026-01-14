Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de değinen Paşinyan, TRIPP'le ilgili anlaşmanın ardından Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde yeni gelişmeler beklediğini kaydetti.

Başbakan Paşinyan, "Şimdi mantıken bundan sonra Ermenistan-Türkiye düzleminde gelişme olmalı ve siyasi diyalog düzeyinde mantıksal olarak çözüme kavuşturulan süreçlerin sahada da karşılığını bulmasını umuyoruz. Kendimizi içinde bulduğumuz bu ortam gerçekten inanılmaz ve hayal edilemeyecek kadar olumlu, elbette bu tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor, ancak tüm sorunları çözmek için formüller aslında çoktan belirlenmiş durumda." dedi.

Paşinyan, gelişen ilişkiler kapsamında Ermenistan-Türkiye sınır geçiş noktalarında Alican-Margara'da köprü, Akyaka-Akhurik bölgesinde köprü ve sınır terminalleri, Dilucu bölgesine yakın Yeraskh'ta sınır geçiş terminalleri inşa edilmesi gerektiğini aktardı. Başbakan, ayrıca Sovyet döneminden kalan elektrik iletim hatlarının da yenileştirilerek kullanılabileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE YER ALMASI MANTIKLI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlenen görüşmenin ardından konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye'nin TRIPP projesinde yer almasının mantıklı olduğunu söyledi.

Mirzoyan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TRIPP, hala Ermenistan-ABD ortak iş girişimi olarak varlığını sürdürüyor. Daha geniş bir açılım çerçevesinde bakıldığında, yalnızca Ermenistan-Azerbaycan arasındaki açılım, sınırların açılması ve demiryolunun yeniden faaliyete geçmesiyle öngörülen Asya-AB lojistik koridorunun oluşturulması ve güvence altına alınması mümkün değildir. Ermenistan'ın açılımı da bu şekilde tam anlamıyla gerçekleşmiş olmaz.

Türkiye ile yaptığımız görüşmeler oldukça yapıcı bir nitelik taşıyor. Yakın gelecekte somut ilerlemeler ve adımlar göreceğimize inanıyorum. Elbette herkesin anlayışı, Asya'dan gelen yüklerin ve insanların Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a, ardından Nahçıvan ve tekrar Ermenistan üzerinden geçebileceği yönünde. Eğer Gümrü-Kars hattı yeniden işletmeye alınmazsa, yükler bu güzergahı takiben Türkiye üzerinden Avrupa'ya ya da ters yönde gidemez. Dolayısıyla Türkiye'nin bu açılım ve bölgesel kalkınma sürecinde yer alması mantıklı."