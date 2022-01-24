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Dünya

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirterek, 'Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz. Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir.' dedi.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 21:40 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:40
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Paşinyan, Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısında, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalanması konusunun gündemde olduğuna işaret eden Paşinyan, "Böyle bir anlaşma imzalanmalı ancak öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan, bu müzakerelere hazırdır." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin özel temsilciler düzeyinde başladığını anımsatan Paşinyan, "Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir. Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Ermenistan'dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  • Nikol Paşinyan
  • Antalya Diplomasi Forumu

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