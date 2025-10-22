İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
  • Dünya
  • Paşinyan'dan Türkiye açıklaması! ''Hazırız'' diyerek duyurdu
Dünya

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması! ''Hazırız'' diyerek duyurdu

Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 11:46
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması! ''Hazırız'' diyerek duyurdu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'na katıldı. Paşinyan forumda, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ulaştırma imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paşinyan, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ermenistan başbakanı, planlanan güzergahın "Margara-Yeğegnadzor-Goris-Sisian" hattı olacağını söyledi.

Paşinyan ayrıca Nahçıvan ile Azerbaycan arasında çift yönlü taşımacılığın da Ermenistan üzerinden yapılmasına hazır olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE İLE NAHÇIVAN ARASINDA DEMİR YOLU GEÇİŞİNİ SAĞLAMAYA DA SİYASİ OLARAK HAZIRIZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki geçişler hakkında da konuşarak, "Türkiye ile Nahçıvan arasında ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ana kısmı arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız, fakat bu bölgelerdeki demir yollarının onarım veya yeniden inşa edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Nikol Paşinyan, bu teknik sorunların 2-3 yıl içinde çözüleceğine inandığını belirtti.

