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Dünya

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: İleriki dönemde...

'Önümüzdeki aylarda Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayacağımızı umuyorum' açıklamasında bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ileriki dönemde Türkiye ile sınırların açılmasını da düşündüğünü ifade ederek 'Diplomatların serbest geçişini sağlayacağımızı bile umuyorum' dedi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: İleriki dönemde...
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayan İpek Yolu Forumu'nun açılışında konuştu.

Ermenistan'dan geçecek bölgesel ve uluslararası ulaştırma hatlarına önem verdiklerine işaret eden Paşinyan, "Güney Kafkasya için barış gerekiyor. Açık sınırlardan ekonomik, kültürel, politik, insani ilişkilerle bağlantı kurmak, tüm sorunları diplomatik yollardan çözmek önemli. Bu da yollar açılmadan mümkün değil." diye konuştu.

Paşinyan konuşmasında bölgesel barışa katkıda bulunacak şekilde "Barış Kavşağı" adıyla bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Proje, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, İran arasında ulaştırma yollarının, boru hatlarının, demir yollarının, enerji nakil hatlarının inşası demek." ifadesini kullandı.

Başbakan Paşinyan, proje dahilinde ülkesinde inşa edilecek ulaştırma ve enerji nakil hatlarıyla Hazar Denizi'ni Akdeniz'e bağlayan en kısa yolun oluşturulabileceğini, ayrıca kuzey-güney istikametinde de Basra Körfezi'nin Karadeniz'e yani Gürcistan limanlarına bağlanabileceğini savundu.

Paşinyan, hükümetinin Azerbaycan'la barış ve ilişkilerin kurulması için imzalanacak anlaşma taslağı üzerinde çalıştığını belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıdığını, "1991 Almatı Deklarasyonu" çerçevesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Başbakan Paşinyan, bu çerçevede gelecek aylarda Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Paşinyan, yakın dönemde Türkiye-Ermenistan sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik personele açılması için çalışmaların sürdüğünü, bunun, gerçekleşmesi halinde bölge barış ve istikrarı için önemli bir gelişme olacağını anlattı.

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