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Dünya

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme an meselesi

Türk gazetecilere Erivan'da açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler. Normalleşeme an meselesi' dedi.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme an meselesi
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk gazetecilere Erivan'da açıklamalarda bulundu.

Paşinyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

— Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler

— Tarihte mutlak bir gerçek yoktur, tarihin her türlü algılanışı aslında siyasi bir algıdır

— Resmi tutumumuz, (1915 Olaylarının) uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika önceliklerimiz arasında yer almadığıdır

— Anayasamızda "Batı Ermenistan" ifadesi yer almıyor. "Batı Ermenistan" ifadesi başka yerlerde mevcut, ancak anayasada bulunmuyor

— Benim algıma göre, Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Armavir bölgesidir, Armavir bölgesindeki belirli yerleşim yerleri ve Şirak bölgesindeki bazı yerleşimlerdir

— (Ermenistan-Türkiye ilişkileri) Bu normalleşme üç ay, altı ay ya da bir yıl daha gecikebilir. Ancak bugün benim algım artık bunun yalnızca bir zaman meselesi olduğu yönünde ve bu süreçte sabırla ilerlemeliyiz

— Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın ufukta görünmediği şeklindeki söyleme katılmıyorum

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