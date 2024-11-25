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Dünya

Başka çaresi olmadığını anladı! Paşinyan'dan Türkiye itirafı

Dikkat çeken açıklamalara imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Ermenistan'ın gelecek istikrarının, bağımsızlığının ve ekonomisinin güçlenmesini istiyorsak komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Diğer komşumuz Türkiye ile buzları eritmeliyiz' dedi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 07:47 - Güncelleme:
Başka çaresi olmadığını anladı! Paşinyan'dan Türkiye itirafı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan son zamanlarda yaptığı olumlu mesajlara bir yenisini daha ekledi.

"KOMŞULARLA BARIŞMALIYIZ" VURGUSU

Bir televizyon kanalına röportaj veren Paşinyan, ülkesinin bağımsızlığının güçlenmesinin komşularla barışmaktan geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE BUZLARI ERİTMELİYİZ"

Paşinyan, şu ifadeleri kullandı: Ermenistan'ın gelecek istikrarının, bağımsızlığının ve ekonomisinin güçlenmesini istiyorsak komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Diğer komşumuz Türkiye ile buzları eritmeliyiz.

Kim bana ne derse desin, dünya yeniden şekilleniyor ve bizim tarihe değil realiteye ve geleceğe bakmamız gerekiyor. Azerbaycan ile barış anlaşması yolunda somut adımlar var ve umut ediyorum ki çok yakında barış imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etmişti.

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