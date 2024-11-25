Başka çaresi olmadığını anladı! Paşinyan'dan Türkiye itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan son zamanlarda yaptığı olumlu mesajlara bir yenisini daha ekledi.

"KOMŞULARLA BARIŞMALIYIZ" VURGUSU

Bir televizyon kanalına röportaj veren Paşinyan, ülkesinin bağımsızlığının güçlenmesinin komşularla barışmaktan geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE BUZLARI ERİTMELİYİZ"

Paşinyan, şu ifadeleri kullandı: Ermenistan'ın gelecek istikrarının, bağımsızlığının ve ekonomisinin güçlenmesini istiyorsak komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Diğer komşumuz Türkiye ile buzları eritmeliyiz.

Kim bana ne derse desin, dünya yeniden şekilleniyor ve bizim tarihe değil realiteye ve geleceğe bakmamız gerekiyor. Azerbaycan ile barış anlaşması yolunda somut adımlar var ve umut ediyorum ki çok yakında barış imzalanacak.

Fransa bölge ülkelerin Türkiye'ye yakınlaşmasını hazmedemedi!

'Bu, Ermenistan için facia olur'

Aliyev ve Paşinyan'dan bakanlara ortak talimat: Müzakerelere devam edin