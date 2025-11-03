Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye-Ermenistan arasındaki sorunların perde arkasını anlattı.

Paşinyan, iki ülke arasında kökleşmiş önyargıların dış güçler tarafından şekillendirildiğini belirterek, "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulmuştur" dedi.

İki halk arasındaki karşılıklı güvensizliğin benzer söylemlerle sürdüğünü aktaran Paşinyan, "Biz 'Türkler asla değişmez' derken, Türkiye'de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz 'Azerbaycan'a nasıl güvenebiliriz?' dediğimizde, onlar da Ermeniler hakkında aynı şeyi söyledi. 'Tarihten ders almadık' dediğimizde, 'Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız' diyorlar. KGB ajanları tarafından bizim için şekillendirilen dünya görüşünden kurtulmalıyız. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız" dedi.