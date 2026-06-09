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Dünya

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan vurgusu: En kısa sürede başlamalıyız

Ermenistan'da seçimin galibi Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barışın kurumsallaştırılması ve Türkiye ile sınırın açılması gerektiğini ifade etti. Paşinyan ayrıca, “Ermeni mallarının ithalat ve ihracatı için Ahılkelek -Kars demiryolunun açılması kararına minnettarız. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, ancak diplomatik ilişkiler kurmak ve tamamen açık bir sınıra sahip olmak için bu dinamiği sürdürmeliyiz' dedi. Paşinyan ayrıca, ‘Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) hakkında ise “Bunu imzalamalıyız. TRIPP projesine en kısa sürede başlamalıyız. Bu, bölgemiz için çok önemli bir proje ve bölgemizin ablukasının aşılması anlamına geliyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 23:08 - Güncelleme:
Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan vurgusu: En kısa sürede başlamalıyız
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Parlamento seçimlerini kazandıklarını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Armen Press'e özel açıklamalarda bulundu.

Ermeni halkının, sona eren parlamento seçimlerinde barış, bölgesel kalkınma ve işbirliği lehine oy kullandığının altını çizen Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler hakkında önemli mesajlar verdi. Paşinyan, "Ermeni halkı, tamamlanan parlamento seçimlerinde barış, bölgesel kalkınma ve iş birliği lehine oy verdi. Umarım hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan buna olumlu yanıtlar gelir" dedi.

"TÜRKİYE İLE SINIRIMIZI AÇMALIYIZ"

Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın kurumsallaştırılması gerektiğinin altını çizen Paşinyan, "Türkiye ile sınırımızı açmalıyız. Ayrıca diplomatik ilişkiler kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, "Ermeni mallarının ithalat ve ihracatı için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması kararına minnettarız. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, ancak diplomatik ilişkiler kurmak ve tamamen açık bir sınıra sahip olmak için bu dinamiği sürdürmeliyiz" dedi.

"BU, BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan barış süreci hakkında ise barış anlaşmasının zaten ön imza ile tamamladığını hatırlatarak, "Bunu imzalamalıyız. TRIPP projesine en kısa sürede başlamalıyız. Bu, bölgemiz için çok önemli bir proje ve bölgemizin ablukasının aşılması anlamına geliyor. Bu çok önemli bir haber çünkü bölgemiz bir çıkmazdan bir kavşağa dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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