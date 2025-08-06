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Dünya

Paşinyan'ın eşi Hakobyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını okuyacağım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabi üzerinden yaptığı açıklamada, okuyacağı bir sonraki kitabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı olacağını açıkladı.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Paşinyan'ın eşi Hakobyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını okuyacağım
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabi üzerinden takipçileriyle okuduğu ve okuyacağı kitaplar ile ilgili bir paylaşım yaptı. Hakobyan, bugün "Mel Robbins'in "The Let Them Theory" (Bırak Gitsinler Teorisi) adlı kitabını bitirdiğini belirterek, son 2-3 yıl içerisinde, siyasetçilerin ya da siyaset çevresinden yazarların birçok kitabını okuduğunu yazdı.

Şu anda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "The Governance of China" (Çin'in Yönetimi) adlı kitabını okumaya başladığını belirten Hakobyan, bir sonraki okuyacağı kitabın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı olacağını açıkladı.

Hakobyan, daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Revoltion" (Devrim), Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun "Common Ground" (Ortak Zemin), ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın "Becoming - My Story" (Benim Hikayem) adlı siyasi çevrelerce kaleme alınan kitapları okuduğunu açıkladı.

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