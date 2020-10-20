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Dünya

Paşinyan'ın kızından Karabağ itirafı: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan'ın kızı Mariam Pashinyan'ın Karabağ için sarf ettiği 'Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu' sözleri Ermenistan'ı karıştırdı.

Star.com.tr20 Ekim 2020 Salı 17:38 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:46
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Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ın kurtarılması için başlattığı operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Ermenistan işgalindeki topraklar birer birer kurtarılırken Ermenistan tarafında ise moraller tam anlamıyla alt üst oldu. Bunun en somut göstergesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın yaptığı paylaşım oldu.

PAŞİNYAN'IN KIZINDAN ERMENİSTAN'I AYAĞA KALDIRAN "KARABAĞ" İTİRAFI

Mariam Paşinyan, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu karşısında aldığı ağır yenilgi sonucu yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti. Mariam Paşinyan, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu" dedi. Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı itiraf Ermenistan'da büyük tepki çekti.

Star.com.tr

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