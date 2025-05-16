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Dünya

Paşinyan'ın oturuşu alay konusu oldu! Resmen süt dökmüş kedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya gelerek sohbet etti. Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki tavırları ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Paşinyan'ın oturuş şekli ile dalga geçerken Aliyev tavırları hakkında ise 'Galip gelmenin vermiş olduğu rahatlık' yorumunda bulundu.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Paşinyan'ın oturuşu alay konusu oldu! Resmen süt dökmüş kedi
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Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aliyev ve Paşinyan'ın sohbet ettiği anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Aliyev'in rahatlığı hakkında, "Galip gelmenin vermiş olduğu rahatlık", "Barışın Anahtarı Türkiye" yorumunu yaptı.

"PAŞİNYAN SÜT DÖKMÜŞ KEDİ"

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki oturma şekli ile de dalga geçen bazı kişiler ise "Paşinyan, Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşısında süt dökmüş kedi gibi oturuyor.. Türk'e kefen biçenin sonu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayak üstü sohbet ederken görüntülendi.

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