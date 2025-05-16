Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

Aliyev ve Paşinyan'ın sohbet ettiği anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Aliyev'in rahatlığı hakkında, "Galip gelmenin vermiş olduğu rahatlık", "Barışın Anahtarı Türkiye" yorumunu yaptı.

Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki oturma şekli ile de dalga geçen bazı kişiler ise "Paşinyan, Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşısında süt dökmüş kedi gibi oturuyor.. Türk'e kefen biçenin sonu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayak üstü sohbet ederken görüntülendi.