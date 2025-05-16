Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUAliyev ve Paşinyan'ın sohbet ettiği anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Aliyev'in rahatlığı hakkında, "Galip gelmenin vermiş olduğu rahatlık", "Barışın Anahtarı Türkiye" yorumunu yaptı. "PAŞİNYAN SÜT DÖKMÜŞ KEDİ"Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki oturma şekli ile de dalga geçen bazı kişiler ise "Paşinyan, Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşısında süt dökmüş kedi gibi oturuyor.. Türk'e kefen biçenin sonu" ifadelerini kullandı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE SOHBET ETTİ
Öte yandan zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayak üstü sohbet ederken görüntülendi.