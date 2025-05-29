Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yedi yıllık iktidarı boyunca ülkesini daha bağımsız ve egemen hale getirdiğini iddia etti. Ermenistan basını Paşinyan'ın açıklamalarına tepki gösterirken, ülkenin zayıfladığını ve varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik politikalarının Ermenilere "egemenliğimizi geliştirmek, devletliğimizi gerçekleştirmek ve sürdürmek için tarihi bir fırsat" verdiğini ifade etti.

"PAŞİNYAN'LA ALAY ETTİLER"

Ancak muhalefet liderleri, Paşinyan'ın bu açıklamalarına tepki göstererek alaya aldı.

Ermenistan basını Paşinyan'ın açıklamalarının, ülkenin egemenliği ve güvenliği açısından felaket olduğunu yazdı.

Azerbaycan'ın 2020'deki Dağlık Karabağ savaşında zafer kazanması ve ardından bölgeyi geri almasına dikkat çekilen haberde Paşinyan'ın Bakü'ye verdiği tavizlerin Ermenistan için daha fazla sorun oluşturabileceği ifade edildi. Ermenistan muhalefetinden İşhan Sağatelyan Paşinyan ve siyasi ekibini "Rus karşıtı" ve "Türkiye yanlısı" bir politika izlemekle suçladı.

Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın Ermeni Ulusal Kongresi Manukyan, Paşinyan'ın yalnızca Azerbaycan'ın talep ettiği yeni bir Ermenistan anayasası çıkarma girişiminde bulunmasının, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği hakkındaki iddialarıyla alay konusu olduğunu söyledi.