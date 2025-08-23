İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan'ın yıldönümü mesajında Türkiye detayı
Dünya

Paşinyan'ın yıldönümü mesajında Türkiye detayı

Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ hareketini sürdürmenin ülkesinin bağımsızlığını tehlikeye atacağını belirtti. Ermenistan'ın bağımsızlığını koruma ve hayata geçirme stratejisini seçtiklerini vurgulayan Paşinyan, 'Bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl çözüm mümkün hale geldi, Türkiye ile gerçek bir diyalog gündemi ortaya çıktı, Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz derinleşmelidir.' dedi.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
Paşinyan'ın yıldönümü mesajında Türkiye detayı
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ hareketini sürdürmenin ülkesinin bağımsızlığını tehlikeye atacağını bildirdi.

Paşinyan, 23 Ağustos 1990'da kabul edilen Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin yıldönümü dolayısıyla halka yazılı bir açıklama yaptı.

Bildirgenin dönemin siyasi ve entelektüel ortamının ruhunu yansıttığını belirten Paşinyan, Sovyetler Birliği'nin şekillendirdiği çatışmacı vatanseverlik anlayışının Karabağ hareketine zemin hazırladığını ifade etti.

Paşinyan, "Başbakan olarak tüm bilgileri analiz ettikten sonra vardığım kanaat şudur: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın bağımsızlığını koruma ve hayata geçirme stratejisini seçtiklerini vurgulayan Paşinyan, "Bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl çözüm mümkün hale geldi, Türkiye ile gerçek bir diyalog gündemi ortaya çıktı, Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz derinleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nde Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu ileri sürülmüş, ülkenin anayasasında da bu bildirgeye atıfta bulunulmuştu. Azerbaycan ise barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasının değiştirilmesi gerektiğini şart koşmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.